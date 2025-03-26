Адвокат Кудряшов допустил, что Муцениеце не смогла доказать трату всех алиментов
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Актер Павел Прилучный смог отстоять свою позицию в споре с Агатой Муцениеце. Он подавал жалобу на увеличение суммы алиментов и добился того, чтобы размер выплат остался прежним. Представитель звезды сериала «Мажор» заявила, что суд принял решение не потому, что один из детей проживает с отцом. Сайт «Страсти» решил выяснить, почему инстанция встала на сторону Павла, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.
Согласно действующему законодательству, отец и мать обязаны содержать своих детей до совершеннолетия, но делать они это должны в равных долях, заявил эксперт. Фактически кто-то тратит больше, а кто-то меньше. Но когда речь идет о законных алиментах, особенно при определении их размера судом, истцу, в данном случае Агате, необходимо доказать, что она тратит столько же, сколько просит с ответчика, Павла.
Судебного акта об отмене незаконного решения по алиментам Павла я не видел, но предположу, что Агата не смогла доказать, что тратит на содержание детей 30% от дохода Павла Прилучного. Поэтому, вероятно, и отмена была связана не с тем фактом, что сын Прилучного пока проживает с ним, а не с Агатой.
Александр Кудряшов
адвокат, член Коллегии адвокатов «Барсуков, Милютин и партнеры»
Ранее Муцениеце рассказала о воспитании 9-летней дочери от Прилучного. Актриса рассказала, что заставляет девочку ходить в театральную студию.