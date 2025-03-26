Адвокат Кудряшов допустил, что Муцениеце не смогла доказать трату всех алиментов

Актер Павел Прилучный смог отстоять свою позицию в споре с Агатой Муцениеце. Он подавал жалобу на увеличение суммы алиментов и добился того, чтобы размер выплат остался прежним. Представитель звезды сериала «Мажор» заявила, что суд принял решение не потому, что один из детей проживает с отцом. Сайт «Страсти» решил выяснить, почему инстанция встала на сторону Павла, и обратился за комментарием к адвокату Александру Кудряшову.

Согласно действующему законодательству, отец и мать обязаны содержать своих детей до совершеннолетия, но делать они это должны в равных долях, заявил эксперт. Фактически кто-то тратит больше, а кто-то меньше. Но когда речь идет о законных алиментах, особенно при определении их размера судом, истцу, в данном случае Агате, необходимо доказать, что она тратит столько же, сколько просит с ответчика, Павла.