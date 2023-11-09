Агата Муцениеце отказалась комментировать иск против Павла Прилучного
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Агата Муцениеце отказалась комментировать иск против Павла Прилучного, об этом сообщает Пятый канал.
В середине октября стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на бывшего супруга Павла Прилучного. Предметом разбирательств стали алименты для их общих детей — Тимофея и Мии. Накануне должны состояться первые слушания по делу, однако журналисты успели подловить актрису на премьере фильма «Легенда о самбо» и задать вопрос об иске.
Впрочем, сразу же после того, как она услышала о чем ее спрашивают, Муцениеце поменялась в лице и заявила, что не будет ничего комментировать.
«Нет! Не обсуждаем эту тему», — резко ответила она.
Добавим, что Агата Муцениеце в сентябре подала еще один иск к Павлу Прилучному. Она потребовала взыскать с него 51 тысячу рублей судебных расходов, которые она понесла из-за работы юристов.
Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце рассказала о желании сниматься в азиатском кино.