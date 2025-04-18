Актриса Агата Муцениеце объявила о заключительных шоу в театре-кабаре. По некоторым данным, за участие в постановке сына артистки дразнят в школе.

Последние шоу состоятся 19 и 20 апреля. Почему Муцениеце уходит, неизвестно.

Telegram-канал «Звездная пыль» отмечает, что актрису критиковали за работу в кабаре, а сына дразнили, так как Агате приходилось дефилировать на сцене в откровенных нарядах. Предположительно, из-за этого мать и сын не общаются несколько месяцев.

Кто придет Агате на смену, неизвестно. До нее в постановке участвовала юмористка Екатерина Варнава.

Ранее в Сети заявили, что Агата расписалась с музыкантом Петром Дрангой. Помощница актрисы не стала опровергать эту информацию и предложила задать вопрос о тайной свадьбе тем, кто сообщил данную новость.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что тоже слышал информацию о планах звезд расписаться «без лишних глаз». Он до последнего был уверен, что отношения Агаты и Петра – пиар-роман. Но оказалось все-таки любовь.