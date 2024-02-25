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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 февраля 2024, 10:28
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Агата Муцениеце обвинила Зепюр Брутян в использовании ее детей ради контента

Агата Муцениеце обвинила Зепюр Брутян в использовании ее детей ради контента

© Starface.ru

Агата Муцениеце обвинила Зепюр Брутян в использовании ее детей ради контента.

На днях в соцсетях Зепюр Брутян появился публичный ответ на упреки со стороны бывшей супруги Павла Прилучного. Напомним, Муцениеце жаловалась, будто Прилучный и Брутян запрещают детям забирать подарки отца домой. Однако Брутян записала видео, на котором Тимофей и Мия ответили, что колонка, подаренная отцом, находится дома у мамы. Также как и ноутбук.

«Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль. Приятного вам дальше просмотра», — подписала видео Брутян.

На это отреагировала Агата Муцениеце, которая уличила нынешнюю супругу Прилучного в использовании ее детей ради контента.

«Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», — высказалась в соцсетях она.

Ранее мы писали о том, что жена Кологривого прокомментировала слухи о его романе с Муцениеце.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Агата Муцениеце
Зепюр Брутян
звездные дети
Агата Муцениеце