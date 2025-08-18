«Готовлюсь»: Агата Муцениеце намекнула на скорое важное событие в жизни

Муцениеце вышла на связь из салона красоты и заявила о подготовке к торжеству. Об этом стало известно из соцсетей.

В конце весны Петр Дранга сделал предложение возлюбленной Агате Муцениеце, однако свадьба звезд пока так и не состоялась. Пока фанаты гадают о том, когда же пройдет торжество, актриса продолжает сохранять интригу.

Изначально свадьба планировалась в начале июля, однако ее в итоге перенесли на более поздний срок. Сегодня Муцениеце снова вышла на связь с подписчиками из салона красоты и показала, что делает педикюр.

«Готовлюсь тут к одному торжеству», — подписала карды она.

Некоторые подписчики восприняли это как сигнал того, что актриса может готовиться к свадьбе с Дрангой.

