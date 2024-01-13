Агата Муцениеце на фоне слухов о романе со стоматологом отдыхает в Таиланде с другим мужчиной

Бывшая жена актера Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце отдыхает в Таиланде. Впервые за долгое время она не взяла с собой детей и большую часть времени проводит в компании подруг, а также ресторатора Владимира Перельмана.

При этом Муцениеце сама дала повод для очередной порции слухов, опубликовав видеоролик, на кадрах которого видно, что рядом с ней за столиком в ресторане сидит известный мужчина.

«Закат в глазах Владимира Перельмана», – приводит Teleprogramma.pro подпись к видео.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в июне 2022 года. Пара вместе воспитывала в браке сына Тимофея и дочь Мию. В 2022 году актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Несмотря на то, что Прилучный начал новую жизнь, он продолжил общение с детьми от первого брака.

Ранее мы писали, что Муцениеце впервые перестала скрывать своего нового возлюбленного. По данным СМИ, им оказался стоматолог Александр Соколенко. Звезда «Закрытой школы» опубликовала фото с предполагаемым бойфрендом во время отдыха на Мальдивах.