Агаларов заявил об отсутствии окончательного решения о восстановлении «Крокуса»

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, сообщил об отсутствии окончательного решения по восстановлению подвергшегося атаке террористов «Крокус Сити Холла». Соответствующее заявление Агаларова прозвучало в эфире «России 24».

Как признался наследник владельца Crocus Group, в настоящий момент компания ориентируется на мнение президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности.

«Нет, не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей», — рассказал Агаларов.

Предприниматель уточнил, что строительство подобной концертной площадки в нынешних реалиях будет стоить около 150 млн долларов. Он добавил, что порядка 300 сотрудников, которые лишились работы после теракта, трудоустроят на другие объекты.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвались в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось, что владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов пожертвовали 100 млн рублей пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».