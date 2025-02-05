«Афродита»: Анна Пересильд ошеломила фанатов роскошным платьем
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Актриса Анна Пересильд появилась на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Для выхода в свет 15-летняя звезда выбрала роскошное платье от кутюр из коллекции дизайнера Валентина Юдашкина.
Дочь Юлии Пересильд выбрала наряд из кутюрной коллекции дизайнера «Золотой век», выполненное в стиле эпохи 19 века. Верх платья с открытыми плечами и облегает фигуру, а низ струится воланами. Добавляет «изюминку» образу вырез на ноге.
В Сети посчитали, что Анна выбрала для выхода в свет образ «мести» — недавно юная знаменитость рассталась с Ярославом Могильниковым, с которым она играла в «Слове пацана».
В комментариях далеко не все оценили образ Анны и снова посчитали, что она выбирает наряды не по своему возрасту.
«Девочка, милая, что ты постоянно раздетая»; «Красивая, но очень маленькая»; «Недостаток мужского внимания?» — написали они.
Однако некоторым образ очень понравился. Преданные фанаты звезды назвали ее «красавицей» и «Афродитой».
Недавно Анна опубликовала фотографии, на которых предстала в черном платье с открытой спиной и боками. Подписчики актрисы призвали ее не торопиться взрослеть и выбирать более скромные наряды. Однако актриса на критику не реагирует.