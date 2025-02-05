«Афродита»: Анна Пересильд ошеломила фанатов роскошным платьем

В комментариях далеко не все оценили образ Анны и снова посчитали, что она выбирает наряды не по своему возрасту.

«Девочка, милая, что ты постоянно раздетая»; «Красивая, но очень маленькая»; «Недостаток мужского внимания?» — написали они.

Однако некоторым образ очень понравился. Преданные фанаты звезды назвали ее «красавицей» и «Афродитой».

Недавно Анна опубликовала фотографии, на которых предстала в черном платье с открытой спиной и боками. Подписчики актрисы призвали ее не торопиться взрослеть и выбирать более скромные наряды. Однако актриса на критику не реагирует.