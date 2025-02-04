15-летнюю актрису Анну Пересильд раскритиковали за платье не по возрасту

Начинающая актриса Анна Пересильд прославилась после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и стала часто появляться на светских мероприятиях, несмотря на юный возраст. 15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд, по мнению пользователей Сети, часто выбирает слишком взрослые наряды.

В личном блоге Анна опубликовала фотографии, на которых предстала в черном платье с открытой спиной и боками. Образ юная знаменитость дополнила серебристым кафом, а длинные волосы зачесала назад.

Подписчики актрисы призвали ее не торопиться взрослеть и выбирать более скромные наряды. Однако сама Анна на критику не реагирует.

«Как рано сейчас взрослеют дети»; «По-моему, это слишком откровенный наряд для 15-летней девочки»; «Зачем в вашем возрасте надевать такие открытые платья?» - отметили комментаторы.

Также пользователи Сети раскритиковали родителей Анны – актрису Юлию Пересильд и режиссера Алексея Учителя за то, что позволяют несовершеннолетней дочери примерять на себя слишком откровенные образы.

Ранее Анна Пересильд объявила о разрыве с 16-летним актером Ярославом Могильниковым. Однако он сам ничего об этих отношениях не рассказывал, а практически сразу после расставания заявил о том, что влюблен.