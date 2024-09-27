«Афродита»: 62-летняя певица Алена Свиридова станцевала у моря на Кипре

Российская певица Алена Свиридова прилетела на Кипр и записала видео для подписчиков в социальных сетях. Знаменитость станцевала на камеру и собрала восторженные комментарии людей.

Свиридова поделилась видео в личном блоге. Оператор снял на камеру, как 62-летняя артистка танцует возле моря на пирсе. Сама Алена объяснила свои действия тем, что таким образом закрывает купальный сезон.

«Закрываю купальный сезон. Купальник номер три», — отметила звезда.

Подписчики Свиридовой прокомментировали ее физическую форму. Некоторые из них даже сравнили исполнительницу с древнегреческой богиней.

«Афродита», — написал один из фолловеров.

Ранее тиктокерша Валя Карнавал снялась на отдыхе и сделала заявление. По словам девушки, сейчас она находится в своей лучшей физической форме. Также Карнавал поделилась снимками в социальных сетях.