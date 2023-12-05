«Адвокаты побледнели»: жена Хайдарова рассказала о молчании Успенской и Плаксиной после получения исков

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала о молчании певиц Славы, Любови Успенской и Татьяны Плаксиной. Она поделилась, куда пропали преследователи мужа, которые так активно выступали против врача.

Комментарий приводит сайт Kp.ru.

Сильваши предположила, что Слава пропала из эфиров из-за лечения от алкоголизма. По ее словам, злоупотребление горячительными напитками «стало побудительным фактором всей истории». Она не исключает, что певица «прикрывается этим на случай исков».

Успенская и вовсе пропала из информационного поля после исков от Хайдарова. Сильваши заявила, что ее адвокаты на суде «имели вид бледный и неупорядоченный». За матерью из повестки пропала дочь - Татьяна Плаксина, которая тоже получила иск от защитников врача.

Выяснилось, что две клиники из трех не пошли на переговоры, предложенные артистками. Именно в них, якобы, было больше всего пострадавших.

Сильваши поговорила с бывшей пациенткой Хайдарова и узнала, что в начале скандала женщины использовали фотографии врачей с кафедры гнойной хирургии. Эти снимки не имели отношения к ее мужу.

Ранее данной женщине сделали новую операцию. Она осталась довольна и принесла извинения семье доктора.