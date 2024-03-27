Адвокат Жорин заявил, что признание Пугачевой иноагентом дискредитирует статус

Адвокат Сергей Жорин заявил, что признание Аллы Пугачевой иноагентом дискредитирует статус. Об этом сообщает NEWS.ru.

27 марта 2024 года стало известно о том, что началась процедура по признанию Пугачевой иноагентом. По мнению адвоката, внесение певицы в список может сделать данный статус почетным. При этом он выразил надежду на то, что Пугачеву не станут вносить в реестр.

«Надеюсь, Пугачеву не включат в реестр иностранных агентов, потому что, если внесут, то это дискредитирует сам реестр, а не Пугачеву», — заявил Жорин.

Сергей отметил, что любого человека могут признать иноагентом, если его позиция отличается от «генеральной линии партии». Вот почему критерии включения в реестр до сих пор «размыты».

Также Жорин предположил, что внутри Минюста России есть комиссия, которая отслеживает соцсети звезд на наличие провокационных заявлений.

Ранее в Госдуме заявили, что заслуги Пугачевой не повлияют на признание ее иноагентом. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что директор Пугачевой не стала комментировать возможное признание звезды иноагентом.