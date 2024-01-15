Адвокат Жорин поддержал Ольгу Орлову после обвинений рэпера Vacio

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявления рэпера Vacio о том, что телеведущая Ольга Орлова виновата в распространении скандальных кадров с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает News.ru.

«Высказывания рэпера о том, что во всем виновата Ольга Орлова, что она выставила видео из клуба, предварительно, это выглядит не очень убедительно, потому что там присутствовало большое количество людей», - заявил юрист.

Жорин отметил, что такая линия защиты вряд ли поможет избежать наказания, поскольку в данном случае речь идет о самой вечеринке, а наличие или отсутствие снимков не отвергает факт события.

«Во всем обвинять Орлову будет неправильно, поскольку чуть ли не все производили фото- и видеосъемку», - заключил адвокат.

Ранее Ольга Орлова ответила на обвинения рэпера Vacio в распространении скандальных видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.