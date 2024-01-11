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НАШ ШОУБИЗ
18:42, 11 января 2024
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Адвокат Жорин объяснил, почему Ивлеева не признает вину за «голую» вечеринку

Адвокат заявил, что Ивлеева не несет ответственности за проведение вечеринки.

Адвокат Жорин объяснил, почему Ивлеева не признает вину за «голую» вечеринку

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Сергей Жорин объяснил, по какой причине блогерша и телеведущая Настя Ивлеева не признает вину за скандальную «голую» вечеринку в Москве. Об этом пишет News.ru.

Как отметил юрист, ответственность за скандальное мероприятие несет организация. При этом сама артистка обладает шансом одержать победу в суде.

«С юридической точки зрения позиция Анастасии Ивлеевой логичная и понятная. Если компания, с которой она заключала договор, организовывала мероприятие, то блогерша ответственности за проведение вечеринки не несет. Оценить сейчас сложно, позволит ли это заявление Ивлеевой выиграть дело, чтобы она вернулась к работе. Если дело будет рассматриваться без предвзятости, с высокой долей юриспруденции, то и шансы выиграть в суде будут высоки», — отметил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что «организованная травля» в отношении Ивлеевой и гостей «голой» вечеринки не соответствовала «масштабу бедствия», а принимаемые к ним меры чрезмерны. Он также добавил, что в случае оказания административного давления выиграть дело у знаменитости не получится.

Ранее стало известно, что кулон с изумрудом с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой за день подешевел на 660 тысяч.

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