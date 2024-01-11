Адвокат Жорин объяснил, почему Ивлеева не признает вину за «голую» вечеринку

Адвокат Сергей Жорин объяснил, по какой причине блогерша и телеведущая Настя Ивлеева не признает вину за скандальную «голую» вечеринку в Москве. Об этом пишет News.ru.

Как отметил юрист, ответственность за скандальное мероприятие несет организация. При этом сама артистка обладает шансом одержать победу в суде.

«С юридической точки зрения позиция Анастасии Ивлеевой логичная и понятная. Если компания, с которой она заключала договор, организовывала мероприятие, то блогерша ответственности за проведение вечеринки не несет. Оценить сейчас сложно, позволит ли это заявление Ивлеевой выиграть дело, чтобы она вернулась к работе. Если дело будет рассматриваться без предвзятости, с высокой долей юриспруденции, то и шансы выиграть в суде будут высоки», — отметил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что «организованная травля» в отношении Ивлеевой и гостей «голой» вечеринки не соответствовала «масштабу бедствия», а принимаемые к ним меры чрезмерны. Он также добавил, что в случае оказания административного давления выиграть дело у знаменитости не получится.

Ранее стало известно, что кулон с изумрудом с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой за день подешевел на 660 тысяч.