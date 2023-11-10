Адвокат Юлия Вербицкая оценила шансы лишения Наталии Орейро гражданства России. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Накануне стало известно, что общественные активисты подали заявление в Прокуратуру на аргентинскую актрису Наталию Орейро. Якобы, она принимала участие в «Марше гордости» в Буэнос-Айресе и регулярно поддерживала ЛГБТ-сообщество. Активисты потребовали привлечь артистку к ответственности и лишить ее российского паспорта,

Впрочем, по словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, им вряд ли это удастся.

«Подобного основания для лишения гражданства законодательство РФ не содержит, но "общественникам" не интересно читать закон. Им интересен лишь хайп», - рассказала она.

Юлия Вербицкая добавила, что административная ответственность за пропаганду ЛГБТ может грозить Орейро только за то нарушение, которое было совершено на территории России.

«В соответствии со ст. 6.21. КОАП РФ пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей», - объяснила юрист.

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