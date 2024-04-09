Адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что не знала о задержании Марии Шукшиной. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В СМИ появилась новость о якобы задержании Марии Шукшиной, при этом причина произошедшего не называлась. Позднее информация была удалена из Сети. Адвокат Вербицкая-Линник, представляющая интересы актрисы, прокомментировала ситуацию.

По словам адвоката, установить ложность новости можно только спустя время. На данный момент ни она, ни родственники Шукшиной не располагают никакой информацией.

Юлия отметила: если бы ситуация была правдивой, Лидия Федосеева-Шукшина сообщила бы ей об этом. По словам юриста, она давно сотрудничает со звездным семейством и установила с ним доверительные отношения.

«По всем чувствительным вопросам мы с ними всегда на связи. Думаю, что номер мой у них на быстром наборе стоит, хотя не уточняла», — резюмировала адвокат.

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина ежедневно молится о примирении своих дочерей. Подробности смотрите в этой новости.