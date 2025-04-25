Адвокат Яна Абрамова раскрыл, чем на самом деле закончился раздел имущества Алсу с экс-мужем

Адвокат Александр Добровинский раскрыл подробности раздела имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В СМИ сообщали, что экс-супруги заключили мировое соглашение. Однако юрист назвал это ложной информацией. По его словам, артистка отказалась от всех своих претензий.

Добровинский подчеркнул, что не хотел рассказывать о судебном процессе, но его вынудила противоположная сторона, когда начала распространять недостоверные сведения. Поэтому он вышел на связь с общественностью и заявил — Алсу попалась в его ловушки.

Как сообщил юрист, Абрамов изначально запретил ему «нападать» на певицу, поэтому он был «скован по рукам и ногам».

«Оставалась только одна тактика и стратегия, которую надо было применить в данном варианте. Это расставить ловушки по всему ходу судебного процесса. Собственно, что и было сделано. Благополучно противоположная сторона в эти ловушки вошла. Результат следующий — Алсу Абрамова отказалась от всех претензий, коих было несметное количество, к Яну Абрамову, к его родственникам и так далее и подобное», - рассказал Александр StarHit.

Напомним, что Алсу и Ян Абрамов прожили в браке 18 лет. В суде они делили имущество, которое оценивается примерно в 10 млрд рублей.

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