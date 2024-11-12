Адвокат вдовы Градского высказалась о претензиях бывшей жены артиста

Адвокат вдовы Александра Градского Марины Коташенко высказалась по поводу претензий его бывшей жены Ольги. Лариса Широкова заявила в беседе с 360.ru, что экс-супруга мужчины имеет право судиться.

Напомним, что бывшая жена композитора Ольга хочет обжаловать решение, касающееся наследства мэтра. Суд первой инстанции отклонил ее исковые требования. Но женщина не собирается останавливаться и считает, что экспертиза вынесла несправедливое решение. Юрист, защищающий вдову Градского в суде, прокомментировала поведение Ольги.

«Ее право не согласиться с чем угодно. Пусть реализует свои права надлежащим образом. Для этого есть судебные инстанции, куда следует обратиться с соответствующими жалобами», — пояснила Лариса Широкова.

Напомним, что в июне районный суд столицы отказал детям Градского от брака с Ольгой в аресте имущества его вдовы.

Композитор и член жюри шоу «Голос» Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года.

Ранее было раскрыто, что унаследовали дети Александра Градского и его четвертая жена Марина Коташенко.