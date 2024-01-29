Адвокат Vacio признал «уткой» информацию о прошедшем медкомиссию рэпере

Адвокат Роман Попов, представляющий интересы оскандалившегося на «голой» вечеринке рэпера Николая Васильева (Vacio), опроверг информацию о признании музыканта годным к прохождению срочной службы.

«Кто-то утку забросил, я еще ничего не знаю. Не от меня зависит, от военкомата», — сказал адвокат в комментарии Газете.Ru.

При этом Попов предположил, что его подзащитный пойдет в армию весной, когда начнется призыв. Он подчеркнул, что это не утверждение, так как окончательное решение примет военная комиссия.

«У него в Екатеринбурге был псориаз, а здесь была повторная комиссия, а что там установили — мне неизвестно. Мне кажется, что еще рано какие-то выводы делать. Если пойдет, значит пойдет», — заключил адвокат.

Напомним, Васильев получил 15 суток административного ареста после участия в вечеринке Ивлеевой — он пришел в клуб «Мутабор» в одном носке, которым прикрыл половой орган. Артиста также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей. 6 января сотрудники правоохранительных органов повторно задержали рэпера – он вновь был признан виновным в мелком хулиганстве и получил еще 10 суток ареста.

Ранее мы писали, что Vacio 16 января побывал в военном комиссариате Савёловского района Москвы и узнал, что будет служить в музыкальном подразделении и получит право жить на съёмной квартире, ежедневно посещая службу.