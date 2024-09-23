Адвокат Успенской заявила, что певица не появится на суде против Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Елена Сенина, представляющая в суде против Филиппа Киркорова интересы Любови Успенской, рассказала, почему ее клиентка не будет посещать заседания.

«Безусловно, Любовь Залмановна следит за производством по делу и не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор», — заявила она.

Отметим, что Филипп Киркоров тоже не явился на первое заседание, которое прошло 23 сентября.

Напомним, Любовь Успенская требует 10 миллионов рублей с Филиппа Киркорова за то, что он в одном из интервью назвал ее «попрошайкой». Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы постановил взыскать с Успенской 280 тысяч рублей после иска, который подавал Киркоров.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская призналась, что никогда не разрешит Инстасамке исполнить ее песню.