Адвокат Успенской раскрыла реакцию певицы на начало судебного разбирательства по иску Киркорова

Певица Любовь Успенская считает неправильным тратить время на суд с артистом Филиппом Киркоровым. Реакцию исполнительницы на начало судебного разбирательства раскрыла ее адвокат Елена Сенина.

Комментарий защитницы приводит «Ридус».

По словам Сениной, данный судебный процесс для артистки «не представляет никакого интереса».

«…На сегодняшний день тратить своё время на такие судебные разбирательства она считает неправильным, с учётом в том числе ситуации в стране», - сказала Сенина изданию.

Напомним, интересы Киркорова представляет адвокат Александр Добровинский. 11 марта он объявил о начале судебного процесса по иску певца, в котором тот требует взыскать с Успенской 10 млн рублей в качестве моральной компенсации. По словам правозащитника, сторона ответчика не выходила с предложениями мирно урегулировать спор. Он возник после слов певицы в одном интервью: Успенская назвала коллегу «женоненавистником». Певица не явилась на первое слушание по делу.