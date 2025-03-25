Адвокат Успенской понадеялась, что Киркоров выплатит компенсацию без приставов

Весь минувший год Филипп Киркоров и Любовь Успенская выясняли отношения через суд. В итоге певца обязали выплатить коллеге 90 тысяч рублей за «попрошайку», а исполнительницу 70 тысяч рублей за «женоненавистника». Такими эпитетами прежде обменялись звезды. Филлипа не устроило решение, и он подал жалобу, которую отклонили. Адвокат Успенской Елена Сенина в беседе с Kp.ru прокомментировала решительную позицию инстанции.

Жалобу Киркорова рассмотрели на днях. Он подал ее на решение по иску Успенской. Певец получил отказ в ее удовлетворении и теперь должен выплатить артистке компенсацию. Для Елены Сениной подобное развитие ситуации было закономерным. Адвокат выразила надежду, что ей и ее звездной клиентке не придется обращаться к приставам, чтобы получить деньги.

«Для меня такое решение было очевидным. Надеемся, что должник добровольно погасит сумму задолженности, и нам не придется обращаться к судебным приставам», — заявила Сенина.

Помимо неудачи в суде, Киркоров недавно пережил личную трагедию. У певца умер отец Бедрос Киркоров. Из-за этого он оказался перед трудным выбором.