Адвокат Тлиашиновой назвал преждевременным розыск коуча из-за неуплаты налогов

Адвокат Инны Тлиашиновой заявил, что объявление бизнес-коуча в розыск – преждевременная мера. Юрист Андрей Алешкин высказался о ситуации в беседе с 360.ru.

«Розыск — это преждевременно, мера пресечения не избиралась. Меня как ее адвоката на заседание никто не приглашал и не уведомлял. У следствия есть мой телефон», — поделился представитель знаменитости.

Напомним, что по информации СМИ, Следственный комитет возбудил в отношении коуча уголовное дело о неуплате налогов. Фигурировала сумма в размере 431 млн рублей. По сообщениям в прессе, женщину даже объявили в розыск.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте, поскольку по имеющейся информации женщина находится за пределами Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что обвиняемая в неуплате налогов коуч Инна Тлиашинова выдавала арендованный дом за свой. На данный момент недвижимость выставлена на продажу за 450 миллионов рублей. В ходе расследования установлено, что дом ей не принадлежит. Она снимала здесь роскошный контент.