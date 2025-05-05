Адвокат Сергей Жорин заявил, что Кристина Орбакайте «годами» будет оспаривать запрет на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте, которой запретили въезд в Латвию, намерена оспаривать это решение через суд. Однако разбирательства певицы с местными властями может затянуться на годы. Об этом в беседе с aif.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

Недавно эмигрировавшая в США Кристина Орбакайте получила запрет на въезд в Латвию. Из-за этого у знаменитости сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Певицу возмутило такое решение властей: она заявила, что данный запрет нарушает не только ее права как артиста, но и основы международного права. Исполнительница хита «Перелетная птица» заверила, что будет добиваться справедливости через суд.

По мнению Сергея Жорина, у певицы есть все шансы победить — «другой вопрос, сколько вся процедура займет времени». Эксперт отметил, что, вероятнее всего, Кристине Орбакайте откажут в удовлетворении иска в инстанциях Латвии. Адвокат объяснил: для ускорения процесса ее дело должно попасть «на рассмотрение Европейского суда по правам человека».

«Все зависит от скорости рассмотрения дела Орбакайте. К сожалению, суды, наверное, могут занять годы», — подчеркнул Сергей Жорин.

Свой комментарий по поводу ситуации дал и адвокат артистки Андрей Алешкин. В интервью «ФедералПресс» он предположил, что на исход дела может повлиять вмешательство Аллы Пугачевой: «Политического веса мамы может быть достаточно».

Напомним, Кристина Орбакайте уехала из России в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда певица периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у артистки сорвались концерты в России, а недавно она анонсировала новый гастрольный тур по Европе весной и летом 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Кристину Орбакайте могут признать иноагентом после концерта с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ): «Очевидно, что кто-то платил ей за это деньги».

*признан иноагентом на территории РФ