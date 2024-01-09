Адвокат Сергей Жорин заявил, что блогер Косенко готов сотрудничать с полицией, об этом сообщает Kp.ru.

Адвокатом, который будет защищать интересы блогера Сергея Косенко в суде, оказался юрист Сергей Жорин. Журналистам он рассказал, что уже приступил к изучению дела.

«Могу сказать, что уже очевидно то, что в съемках видео ребенок участие не принимал. Ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Сергей Косенко уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред в результате публикации этого видео», — объяснил он.

При этом Жорин подчеркнул, что его подзащитный готов сотрудничать со следователями.

«Кроме того, мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины», — рассказал адвокат.

Напомним, 8 января в Сети разгорелись споры из-за видео, на котором блогер Сергей Косенко подбрасывает своего двухмесячного ребенка в воздух — малыш приземляется в огромный сугроб снега. При этом позже сам Косенко удалил ролик и заявил, что использовал для съемок куклу.

Ранее мы писали о том, что блогер Косенко раскаялся после новостей о возбуждении дела.