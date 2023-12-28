Адвокат Сенина допустила вероятность лишения Киркорова звания Народного артиста, об этом сообщает Kp.ru.

Накануне после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой общественные активисты потребовали лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста. Виталий Бородин выложил петицию с соответствующим требованием, она уже набрала 51 тысячу подписей.

Так как звание Народного артиста присваивается Президентом России, именно к нему и была адресована петиция активистов.

Как рассказала журналистам адвокат Любови Успенской Елена Сенина, вероятность лишения почетного звания Филиппа Киркорова есть только в двух случаях.

«На самом деле, достаточно 5000 подписей для рассмотрения петиции президентом. Лишить звания „Народного артиста России“ Филиппа Киркорова своим указом может президент Владимир Путин. Второй вариант: если возбудят уголовное дело, и такой исход может быть по приговору суда», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров обратился к юристам, опасаясь потерять звание народного артиста.