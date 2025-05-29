Адвокат семьи Яниса Тиммы направила Анне Седоковой досудебную претензию. Об этом сообщает Kp.ru.

Интересы семьи Тиммы теперь представляет Маргарита Гаврилова. Адвокат записала видеообращение, в котором опровергла слова Анны об отсутствии денег у баскетболиста. Она перечислила недвижимость умершего и заявила о намерении отсудить у певицы более 60 млн рублей.

Маргарита направила досудебную претензию. Если в течение 6 дней она не получит ответ, то обратится в суд.

«Осталось ждать еще шесть дней, но я в любом случае продолжаю собирать информацию. Причиной смерти назвали самоубийство и не стали дальше в это углубляться. А я, как человек, который почти 30 лет отработал в органах, вижу, что все не так однозначно и есть куда покопать», — высказалась адвокат.

Маргарита убеждена, что Яниса довели до самоубийства. Более того, она рассказала об имеющейся переписке, содержание которой пока не может раскрыть.

Ранее сообщалось, что Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн. Подробности читайте в этой новости.