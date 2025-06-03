Олигархи простили, но хейт не прекратился: как Анна Седокова наладила карьеру после смерти Яниса Тиммы

В конце 2024 года певица Анна Седокова пропала из медиапространства и отменила концерты из-за самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы. Лишь спустя несколько месяцев артистка возобновила карьеру и начала отвечать хейтерам, которые обвиняли ее в доведении экс-супруга до смерти. Сейчас же, по словам продюсера Сергея Дворцова, Анна смогла вернуться к полноценной жизни. Она зарабатывает до 4 млн рублей за концерт и продолжает отбиваться от «диванных критиков». Об этом стало известно сайту «Страсти».

Несмотря на то, что после кончины баскетболиста прошло уже почти полгода, Седокова по-прежнему вынуждена справляться с хейтом. Сергей Дворцов рассказал, что с нее пытаются взыскать 150 млн рублей.

«В ее сторону сейчас поступает хейт снова, пытаются отобрать у нее 150 млн рублей за совместную в Янисом квартиру, в которой они якобы проживали. Хотя это не так. А с концертами у нее все великолепно. Анечка, несмотря ни на что, сейчас гастролирует, у нее съемки на проекте «Три аккорда». То есть ни хейт, ни провокации не мешают ей. Она работает, закрыла всем рты и будет закрывать дальше. Я считаю несправедливым, что в ее адрес опять какой-то буллинг начинается», - поделился продюсер.

По словам Дворцова, из-за паузы в карьере гонорары Седоковой не изменились. Ей удалось реанимировать карьеру, и теперь она активно дает концерты для олигархов, которые могут позволить себе заказать певицу на мероприятия.

«Гонорары она не повысила и не понизила. Получает от 2 до 4 млн рублей. Информацию о райдере она сейчас временно закрыла», - рассказал Сергей Дворцов.

Напомним, что продюсер всегда поддерживал певицу и вставал на ее защиту. Из-за этого ему поступали угрозы. Сейчас травля прекратилась, что Сергей до сих пор вынужден ходить с охраной.

«Вот буквально, наверное, месяца полтора назад мне позвонили с неизвестного номера телефона. Сказали, чтоб я сдох так же, как и Янис, за то, что я поддерживаю Седокову. На сегодняшний день у меня есть люди, которые меня охраняют, есть поддержка. Как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Пусть делают, что хотят. Это просто неадекватные люди и диванные критики», - рассказал Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов высказался о будущем дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум в США.