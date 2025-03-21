Адвокат рассказал о завершении слушания по разделу имущества Алсу и Абрамова

Завершилось очередное слушание по разделу имущества предпринимателя Яна Абрамова и певицы Алсу. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы бизнесмена.

По словам защитника, все новости ожидаются 31 марта.

«Надеюсь все будет хорошо», – поделился Добровинский.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов развелись 27 августа 2024 года после 18 лет брака, в течение которых у них родились трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. В настоящий момент бывшие супруги делят нажитое за годы брака имущество.

Изначально совместно нажитое имущество экс-супругов оценивалось в более чем 10 млрд рублей. Ян Абрамов предлагал певице 2,5 млрд рублей в качестве компенсации, но та отказалась. Как утверждал Александр Добровинский, если сначала Алсу требовала лишь квартиру в «Триумф-паласе» за 300 млн рублей, то затем составила новый список требований и стала претендовать на половину семейных активов стоимостью 5 млрд рублей. Сейчас же, по словам адвоката, сумма, которую будет делить пара, составит 20—30 млрд рублей.

Ранее Александр Добровинский призвал прекратить «выдумывать небылицы» о разводе Алсу.