Адвокат рассказал о судьбе подмосковного дома, в котором жил блогер Шабутдинов

Особняк в Подмосковье, в котором проживал блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, могут выставить на продажу, поскольку сам мужчина его лишь арендовал. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

По словам юриста, коттедж никогда не принадлежал бизнес-коучу.

«Это не дом Аяза, он его арендовывал, поэтому вполне возможно, что хозяин выставил на продажу», - заявил адвокат.

Кроме того, Ахильгов прокомментировал появление шести новых эпизодов в деле блогера и отметил, что об этом сообщил следователь в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.

Напомним, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». С того момента регулярно появляются новые жалобы от учеников бизнес-коуча, все они выражают недовольство качеством обучения и желают вернуть свои деньги. Сообщник Шабутдинова Василий Алексеев в настоящий момент находится в розыске.

Ранее мы писали, что против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел.