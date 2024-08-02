Адвокат рассказал о состоянии Эдварда Била, которому грозит ампутация ноги

Адвокат блогера Эдварда Била рассказал о состоянии сломанной ноги блогера. По словам Хамзата Шаро, врачи пока не давали никаких точных сведений. Об этом он признался в разговоре с Пятым каналом.

Напомним, что вчера, 1 августа в СМИ появилась информация о том, что Билу грози ампутация ноги из-за ухудшения ее состояния после открытого перелома. Блогер попал в больницу 31 июля и не выходил на связь.

«Врачи дали какую-то промежуточную информацию, пока не ясно, к чему это все приведет, мы ждем дополнительную информацию о том, что будет в дальнейшем с ногой Эдуарда», — высказался адвокат.

По информации 360.ru, медики делают все возможное, чтобы спасти ногу блогера. Они борются с инфекцией. Шаро в беседе с ними отметил, что Эдвард получил открытый перелом ноги в конце весны и нуждался в профилактическом лечении. Но, попав в спецприемник, такой возможности не оказалось.

«Он должен был проходить длительную реабилитацию, в ходе которой он ежедневно должен был обращаться к хирургу, чтобы его осматривали и в случае необходимости перебинтовывали», — рассказал адвокат в беседе с 360.ru.

Защитник попросил суд не назначать блогеру административный арест и учитывать состояние его здоровья. Были предоставлены подтверждающие документы, в том числе об открытом переломе и пересадке кожи.