Адвокат рассказал, кому достанется многомиллионное наследство Александра Ширвиндта

У президента Московского академического Театра Сатиры Александра Ширвиндта, ушедшего из жизни 15 марта, осталась недвижимость в знаменитой высотке на Котельнической набережной в Москве. Адвокат Юрий Шель рассказал, кому может достаться многомиллионное наследство артиста.

Как пишет Teleprogramma.pro, актер всю жизнь прожил с женой Натальей, других женщин в его биографии не было. В браке у пары родился сын Александр, который впоследствии стал известным телеведущим. При этом 89-летний Ширвиндт успел уже стать прадедом.

С 1965 года семья актера проживает в знаменитой высотке на Котельнической набережной. Кроме того, в собственности пары значится загородный дом в поселке НИЛ, который построил дедушка Натальи.

«Жена и сын Александр Ширвиндта будут наследовать 50% имущественной массы. Но если мать у нотариуса откажется от своей доли в пользу сына, то все перейдет ему», - сказал адвокат Шель в беседе с изданием.

При этом он подчеркнул, что внуки и правнуки в число наследников не входят.

Александр Ширвиндт скончался в больнице 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. В 2022 году у него диагностировали стенокардию.

Ранее уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) высказался о смерти Ширвиндта. Он назвал актера «циником с любовью к людям».

*Признан иностранным агентом на территории России