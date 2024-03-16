«Абсолютно британское выражение лица»: Максим Галкин* высказался о смерти Александра Ширвиндта

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) высказался о смерти 89-летнего актера, президента Московского академического Театра Сатиры Александра Ширвиндта.

«У него было абсолютно британское выражение лица, то ли от рождения, то ли благоприобретено в лодке Дж.К.Джерома. Не наших мест невозмутимость. Самый невозмутимый возмутитель спокойствия. Его чувство юмора было немногословно, но очень точно», - написал Галкин* на своей странице в соцсети.

Он также признался, что обожал интонацию Ширвиндта и его шутки.

«Даже я бы сказал не шутит, а остромыслит», - подчеркнул шоумен, добавив, что скончавшийся актер был идеальным соседом по креслу, «если на сцене творилось какое-то непотребство».

При этом Галкин* уточнил, что Ширвиндт никогда не производил впечатление циника, а его «остромыслие» не теряло человечности.

«Он был циником с любовью к людям», — заключил юморист.

Александр Ширвиндт скончался в больнице 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. В 2022 году у него диагностировали стенокардию.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на смерть Ширвиндта. Певица опубликовала в соцсетях пост с фотографией народного артиста РФ, но не оставила никаких слов, только эмодзи со сложенными руками.

*Признан иностранным агентом на территории России