Адвокат раскрыл, кому достанется многомиллионное наследство бездетного Щедрина

29 августа ушел из жизни Родион Щедрин. У народного артиста СССР и его покойной супруги, балерины Майи Плисецкой, не было детей. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, кому достанется имущество советского композитора.

У супругов остался дом в Литве стоимостью в 250 тыс. долларов и квартира в Мюнхене, в которой они жили с 2012 года.

Плисецкая и Щедрин прожили в браке 57 лет, до самой смерти балерины. Но детей у них не было. По словам адвоката, если нет родственников первой линии, наследство может перейти второй и третьей линии.

«Безусловно, наследство может перейти родственникам Плисецкой, в том числе двоюродному брату. Но это если нет других более близких родственников», — приводит слова юриста aif.ru.

Напомним, Родион Щедрин пережил свою жену на 10 лет и умер вследствие сердечной недостаточности. Российский журналист Вадим Верник рассказал, что в последнее время музыкант плохо видел, но в нем жила молодая энергия.