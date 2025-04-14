Адвокат раненного ножом Ильи Деля назвал примерные сроки его выписки

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель по-прежнему находится в больнице, куда попал после конфликта с возлюбленной Александрой Дроздовой. Пострадавшему нанесли ножевое ранение. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил адвокат в беседе с Фонтанкой.

Представитель актера рассказала журналистам, когда его подопечного выпишут из больницы. По его словам, то, сколько Делю еще придется провести в больнице, решится сегодня. После прохождения рентгена врачи выскажутся по этому вопросу.

Предполагается, что актера выпишут в ближайшие пару дней. По информации СМИ, Илья поблагодарил медиков за помощь и рассказал, что операция прошла успешно. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Александре Дроздовой, которую задержали после конфликта с Делем, избрали меру пресечения. Ее отправили под домашний арест. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Илья, как оказалось, не держит зла на возлюбленную. Адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, что ждет девушку после прощения.