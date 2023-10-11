Адвокат певицы Славы Елена Сенина рассказала о переговорах с Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает издание Kp.ru.

1 октября 2023 года между сторонами конфликта должны были состояться переговоры. Однако хирург на них не явился. Отмечается, что Тимура не устроили условия Елены. Тогда Сенина предложила Хайдарову компромисс, и встреча все же состоялась.

Как выяснилось, сторонам удалось прийти к «конструктиву». Адвокат певицы Славы и хирург находятся на связи и пытаются мирно урегулировать вопрос.

«Тимур со мной на связи, и я надеюсь, что нам удастся решить возникшие проблемы взаимоприемлемым способом. Пока все идет хорошо», — высказалась Елена.

По словам Сениной, пока рано говорить об итогах: ей предстоит детальный разбор «каждого случая».

Напомним, что летом 2023 года певица Слава обвинила хирурга в непрофессионализме. Артистка делала у Хайдарова грудь, однако результат операции ее не обрадовал. По мнению Славы, Тимур изуродовал ей тело. Исполнительницу хита «Одиночество» поддержали Любовь Успенская и другие пациентки Тимура, разочарованные операцией.

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