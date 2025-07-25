Адвокат Павла Прилучного объяснила, почему актер отписался от дочки в соцсети

Адвокат Павла Прилучного заявила, что Агата Муцениеце отписала его от соцсети дочки. Об этом сообщает The Voice.

Агата Муцениеце устроила гендер-пати, во время которой узнала пол третьего ребенка. На мероприятии актрисы присутствовали дочь и сын от Павла Прилучного. В личном блоге артистка показывала, как дети участвуют в конкурсах и веселятся. Сразу после вечеринки пользователи Сети заметили, что Павел отписался от странички дочки, и заподозрили его в обиде. Однако адвокат актера заявила, что Павла отписала от блога дочки Агата.

«У Мии указано, что страницу ведет мама. Павла заблокировали, потом разблокировали. Если вы проведете подобную манипуляцию, вы поймете, что подписка автоматически пропадает», — высказалась представитель актера.

Адвокат заявила, что Павел — осознанный родитель, поэтому никаких отписок с его стороны не было.

Ранее суд окончательно решил, что сын Муцениеце и Прилучного останется жить с мамой. Адвокат Агаты Муцениеце назвала вердикт судьи «победой над клеветой и угрозами». Подробности читайте в этой новости.