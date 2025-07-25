Адвокат Агаты Муцениеце назвала решение суда «победой над клеветой и угрозами». Об этом сообщает Telegram-канал Voice.

25 июля 2025 года состоялось заседание, во время которого суд встал на сторону Агаты и определил место жительства Тимофея с матерью. В беседе с журналистами представитель актрисы назвала решение суда справедливым. Адвокат выразила надежду на то, что права ребенка больше не будут нарушаться.

«Это победа над клеветой, угрозами, провокациями, которые звучали из уст представителя Прилучного Павла. Мы долго добивались того, чтобы ребенок был с мамой, чтобы его права не нарушались. Конечно же, это было путем деликатного отношения мамы к ребенку. Также велась юридическая работа. Отправлялись юридические предложения отцу ребенка, а также жалобы в органы опеки, МВД», — высказалась адвокат.

Представитель актрисы отметила, что сейчас Тимофей находится с мамой. При этом она понимает, что спор еще не завершен.

В свою очередь, адвокат Павла заявила о готовности актера обжаловать решение суда.

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