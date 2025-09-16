Адвокат объяснил, сможет ли жена Селиванова вернуть проданную бывшим мужем квартиру

Адвокат Александр Трещев рассказал о шансе жены актера Владимира Селиванов вернуть проданную бывшим мужем квартиру в Видном. Александра не получила при продаже ни копейки, хотя мужчина реализовал недвижимость за 8 млн рублей.

Мнение адвоката приводит URA.RU.

Трещев рассказал, что необходимо выяснить, кому принадлежала квартира. Если же она была оформлена на бывшего мужа, то мужчина имел право продать имущество. Другое дело, если недвижимость приобреталась в браке и была совместно нажитым имуществом – Александра имела право на половину доли.

«Продажа без ее согласия — незаконна, и сделку можно оспорить в суде (ст. 35 СК РФ)», - сказал адвокат.

Александра утверждала, что деньги на кухню, сделанную в квартире, давала ее мама. Адвокат объяснил, что улучшения, не согласованные с собственником, не предполагают возмещения.

«Но если есть договор займа, расписка, чеки, переписка, где Сергей соглашался вернуть деньги — можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) или возврате займа (ст. 807–810 ГК РФ)», - сказал специалист.

Трещев считает, что у жены Селиванова есть шансы вернуть часть средств.

«Я рекомендую срочно обратиться к юристу по семейному праву — для сбора документов и стратегии. Запросить выписку из ЕГРН — установить статус квартиры. Подать иск о разделе имущества — в течение 3 лет после развода (если не пропущен срок). Маме — подать отдельный иск о взыскании 250 000 рублей — с приложением чеков и переписки», - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что жилье было оформлено на маму бывшего мужа. Однако именно Александра вносила платежи по ипотеке.