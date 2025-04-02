Адвокат объяснил, почему против Левы* Би-2 не возбудили дело за финансирование Украины

Невозбуждение уголовного дела в отношении российского музыканта Левы* Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник*, признан на территории РФ иноагентом) после запроса депутата Госдумы Андрея Альшевских может быть связано с отсутствием улик против него. Такое предположение сделал адвокат Вадим Багатурия.

«Статус депутата подразумевает более пристальное отношение к обращениям. И, соответственно, если следующее обращение депутата в прокуратуру уже состоялось, то после него МВД может активизироваться. Но есть желание кого-то из парламентариев добиться справедливости, а есть объективное отсутствие доказательств», — приводит его слова «Абзац».

Как указывает юрист, при наличии последних правоохранители должны отреагировать на запрос. При отсутствии же оных никакое дело возбуждено быть не может.

Напомним — Альшевских направил обращение в МВД с просьбой обратить внимание на деятельность Бортника* после его признания в том, что он финансирует украинские фонды. Позднее парламентарий заявлял, что оно осталось без ответа.

Ранее мы писали о том, что наказать артиста требуют его бывшие одноклассники.

*признан на территории РФ иноагентом