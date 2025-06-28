Адвокат объяснил, отберут ли у Исинбаевой квартиру из-за долгов

Адвокат Жеребенков заявил, что у задолжавшей Исинбаевой могут отобрать имущество. Об этом сообщает «Абзац».

Сегодня в СМИ появилась информация о блокировке счетов Елены Исинбаевой. Сообщалось, что спортсменка задолжала 818 тысяч рублей перед налоговой. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, из-за долга у прыгуньи могут арестовать имущество, однако это вряд ли коснется квартиры.

«Квартиру, конечно, не заберут, это несоразмерно ее долгам. Суд произвел обеспечительные меры, наложил арест на ее счета. Видимо, там есть деньги, которых достаточно для оплаты коммунальных услуг, судебные приставы вычтут их в счет погашения долгов», — объяснил он.

Если же денег на арестованных счетах для погашения долга не хватит, судебные приставы могут конфисковать мебель или бытовую технику Исинбаевой, добавил эксперт.

Ранее мы писали о том, что задолжавшая налоговой Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье за 95 млн.