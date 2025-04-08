Адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер обсуждал будущие роли с режиссерами. Об этом сообщает Kp.ru.

Михаил Ефремов, который вот-вот выйдет на свободу по УДО, может быть востребован в актерстве, считает его адвокат Юрий Падалко. По словам юриста, пока Ефремов сидел в колонии, он обсуждал потенциальную работу.

«Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности», — рассказал Падалко.

Продюсер Евгений Морозов уверен, что Ефремова ждет большое будущее в кино и сериалах. Он заявил, что под актера уже готовят роли.

«Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя», — объяснил он.

Ожидается, что первый съемочный день Ефремова может состояться уже в мае 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов устроит фуршет для заключенных перед выходом по УДО.