Адвокат Михаила Ефремова рассказал, воспользуется ли он возможностью выйти по УДО

Адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что он все еще не подал ходатайство по условно-досрочному освобождению. Напомним, что такая возможность у него появилась в марте 2024 года.

В беседе с «Абзацем» правозащитник Юрий Падалко отметил, что к началу апреля команда Ефремова все еще не занималась его УДО. Поэтому сказать, когда он вернется домой, пока невозможно. Другой адвокат Роман Филиппов отметим, что все зависит от родственников погибшего россиянина.

«Решение будет положительным, если потерпевшие поддержат его. Всё зависит от них. В местах лишения свободы у него хорошая характеристика», - поделился Филиппов.

Напомним, что в марте экс-адвокат потерпевших Александр Добровинский говорил о том, что получил решение семьи умершего Михаила Захарова. Однако оно до сих пор держится в тайне. К слову, сам Михаил Ефремов от комментариев отказывается. Если же он в ближайшее время подаст ходатайство, то сможет выйти из колонии уже летом.

Ранее Никита Ефремов рассказал, как относится к возможности условно-досрочного освобождения отца. Отметим, что актер старается особо не высказываться по поводу этой истории.