Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о том, что актер сыграет Деда Мороза. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях в Сети появились новости о том, что отбывающий наказание Михаил Ефремов якобы может сыграть роль Деда Мороза в сценке, которую поставят в колонии. Журналисты сообщали, что таким образом актер улучшит свое личное дело и сможет выйти по УДО в 2025 году.

Адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что подобные новости не более, чем выдумка недоброжелателей.

«Просто недруги, мягко выражаясь, такую информацию запускают. Какие-то недоброжелатели. Очень неприятно смотреть подобные сообщения про Ефремова и даже комментировать это», — заявил он.

Друг Ефремова Гарик Сукачев тоже назвал чушью информацию о новой роли актера.

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