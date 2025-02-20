Адвокат Михаила Ефремова не стал опровергать или подтверждать новости об УДО. Об этом сообщает aif.ru.

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко тактично ушел от прямого ответа на вопрос о том, действительно ли его клиент подал прошение об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».

«Я не знаю, что такое „секретный формат“. Сейчас нахожусь в командировке в суде по другому делу», — ответил он.

При этом на другие уточняющие вопросы журналистов Падалко отвечать отказался, заявив, что не может подтвердить или опровергнуть информацию из СМИ.

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Сегодня СМИ сообщали, что артист подал прошение об УДО в тайне от журналистов.

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