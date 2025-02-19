Сын композитора Минкова требует взыскать с Дины Гариповой 1,7 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, 10 февраля сын композитора Марка Минкова Андрей Минков подал в суд на певицу Дину Гарипову. Еще одним ответчиком по делу является Первый канал.

В иске Андрей Минков требует взыскать с Гариповой 1,7 млн рублей за исполнение песни авторства его отца. Какой конкретно — не уточняется.

Известно, что следующее заседание состоится 15 апреля.

Отметим, что Дина Гарипова несколько раз исполняла на Первом канале хиты, написанные Марком Минковым. Так, она пела «Ты на свете есть» в новогоднюю ночь в 2024 году, а ранее исполняла песню «Не отрекаются любя».

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