Адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его телефонный разговор с другом

В Сети появился отрывок из телефонного разговора осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова, в котором артист пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии. Адвокат знаменитости Юрий Падалко назвал эту новость фейком.

По словам защитника Ефремова, осужденные не могут просто так звонить из колонии. Более того, телефонные номера согласовываются с руководством.

«Опубликованный разговор — это фейк. Звонить осуждённые могут только на определённые номера, которые согласованы с руководством колонии. Естественно, никакому другу он позвонить не мог», — приводит слова Падалко aif.ru.

Он пояснил, что номера зафиксированы на определенных карточках, и у каждого осужденного есть свой круг номеров.

Адвокат уверен, что фейковая публикация телефонного разговора специально опубликована перед рассмотрением ходатайства в суде б условно-досрочном освобождении артиста. Кто-то намерено разместил данную информацию с целью спровоцировать общественность, считает Падалко.

Напомним, 61-летний артист пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода из колонии по УДО.