Адвокат Блиновского сообщила, что его розыск прекратили и дело приостановили

Розыск предпринимателя Алексея Блиновского – мужа создательницы марафонов Елены Блиновской – прекратили. Уголовное дело, связанной с неуплатой налогов, приостановили.

Об этом сообщила адвокат Алексея Наталия Сальникова.

«Розыск Алексея Блиновского прекращен, а уголовное преследование в отношении него приостановлено», - рассказала она ТАСС.

По информации адвоката, Алексей продолжает нести службу по контракту на спецоперации.

Он был объявлен в федеральный розыск после неявки к следователю. Позже Блиновского задержали в зоне СВО, его доставили в Москву. Мужчину обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Блиновская платила блогерам за раскрутку своего марафона. Стоимость продвижения через медийных персон составляла от полумиллиона рублей. Так, Виктории Боне она заплатила 500 тыс., а Надин Серовски взяла 800 тыс.