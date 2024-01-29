Адвокат Бердников признал, что Елена Блиновская не обязана мыть полы в СИЗО. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

22 января Елене Блиновской сменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Это произошло из-за нарушения порядка содержания под домашним арестом.

Некоторые предположили, что после того, как Блиновскую отправили в СИЗО, ей предстоит выполнять грязную работу — мыть полы или даже туалеты следственного изолятора. Однако адвокат Александр Бердников опроверг эти слухи.

«Говорить о том, будет ли Блиновская мыть пол или нет, нельзя. Мера пресечения, как таковая, не обязывает ее выполнять данные действия», — объяснил он.

Бердников также добавил, что королеве марафонов вряд ли дадут 16 лет колонии, как об этом говорят некоторые эксперты.

«Посадить ее на столь длительный срок вряд ли будет возможно, поскольку вменяемые статьи не предусматривают столь длительное лишение свободы», — заявил адвокат.

Ранее мы писали о том, что соседкой Елены Блиновской по камере в СИЗО может оказаться обвиняемая в торговле детьми.