Адвокат Ефремова прокомментировал фуршет в колонии по случаю УДО актера

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о том, что актер хочет устроить фуршет в колонии перед выходом по УДО. Юрий Падалко дал комментарий 360.ru.

В СМИ 8 апреля появилась информация о том, что звезда кино хочет устроить вечеринку для тех, с кем сблизился во время заключения. Для этого в ИК-4 якобы за счет актера уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Журналисты связались с представителем Ефремова, который опроверг слухи. Он заявил, что информация в СМИ является фейком и объяснил, по каким двум причинам праздника в колонии не будет.

«Это не соответствует действительности, это очередной фейк, провокация. Люди не сдаются до последнего. Во-первых, у него состояние здоровья не позволяет никакие фуршеты устраивать. Во-вторых, в колонию невозможно завезти какие-то продукты сверх нормы. Очень ограниченные посылки», – поделился адвокат.

По словам Падалко, ложная информация в СМИ появляется, чтобы настроить общественное мнение в негативном ключе против актера. Он подчеркнул, что в колонии невозможно ничего устроить, и там есть определенный распорядок дня.

Ранее мы писали о том, что Евгения Добровольская до последних дней заботилась о сыне и ждала Ефремова из колонии.